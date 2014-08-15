《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增209.55亿台币，连七周增加

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透台北8月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增209.55亿台币，为连续第七周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,508.20亿台币。上周存单发行余额净增183.7亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
8/11 3,987.00 4,188.00 +201.00
8/12 1,032.00 1,036.50 +4.50
8/13 2,235.25 2,236.50 +1.25
8/14 2,236.80 2,237.30 +0.50
8/15 759.50 761.80 +2.30
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总计 10,250.55 10,460.10 +209.55
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
8/11 16.00 10.00
8/12 17.00 9.00
8/13 15.00 7.00
8/14 17.00 6.00
8/15 15.00 6.00
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总计 80.00 38.00 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。