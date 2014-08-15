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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 16:59 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增209.55亿台币，连七周增加

路透台北8月15日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增209.55亿台币，为连续第七周增加，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,508.20亿台币。上周存单发行余额净增183.7亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

8/11 3,987.00 4,188.00 +201.00

8/12 1,032.00 1,036.50 +4.50

8/13 2,235.25 2,236.50 +1.25

8/14 2,236.80 2,237.30 +0.50

8/15 759.50 761.80 +2.30

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总计 10,250.55 10,460.10 +209.55

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

8/11 16.00 10.00

8/12 17.00 9.00

8/13 15.00 7.00

8/14 17.00 6.00

8/15 15.00 6.00

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总计 80.00 38.00 (完) (记者 董永年; 审校 詹静宜)
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