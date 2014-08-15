《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(8月11日-15日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期 本周累计走高0.16%。汇率在升值到6.15-16区间遭遇多道 技术组图线，在经历一周整理之后，周五收盘终于突破6.15元。企业方面短期看涨人民币的 预期虽然较为一致，但在操作时颇为谨慎，升值过程中触及技术位时通常也会出现购汇盘， 使涨势偏克制。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放 140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，当周少量净投放不会对相对宽 松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。 他们并指出，目前的政治指向十分明确，希望通过依法治国和财税改革来进一步构建中 国经济平稳增长的基础，在这个大前提下，金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性 不言而喻，故短中期内央行都将有意维持流动性的相对宽松。 债市: --数据不佳及国务院发文剑指缓解融资成本高，促机构对货币政策进一步放松的期待升温 ，引发中国银行间现券市场当周收益率出现大幅下行，不过随着场内逐渐积蓄下获利了结需 求，及下周新债压力不可小觑，现券强势在周五稍息。 票据: --中国票据市场当周转贴利率略上探。交易员表示，之前票据利率已处相对低位，而本周 在新股申购等因素干扰下，资金面稍显收紧迹象，推动转贴利率上探，但因机构收票需求仍 不减，致最终涨幅比较有限。随着月末即将到来，不排除部分机构在月末调整信贷规模出票 而推动转贴利率继续走升，但相对维持低位的资金利率将限制其涨幅，料短期还将小幅波动 。 股市: --当周沪综指 震荡上行，累计上涨1.5%。尽管当周公布的金融数据超低造成大盘 升势短期受阻，但是支撑大盘反弹的因素依然存在，例如沪港通及国企改革题材、资金面宽 松等，因此大盘仍处于回升通道中。沪综指周五收报2,226.734点，创下逾八个月收盘新高 。 期市: --上海期铜当周连续第三周下跌，跌幅为1.6%，并创下七周低点。受累于德国经济萎缩以 及法国经济迟滞，欧元区第二季经济意外停滞，机上中国经济走软，引发市场对全球经济的 担忧，阴云笼罩全球经济面，上期所沪铜主力合约 本周末报价跌至每吨48,920元人 民币。 --上海期金当周小幅下跌，低迷的全球经济数据和地缘政治紧张态势提振了黄金的避险魅 力，但国内本周股市上涨，且现货需求疲弱拖累金价，本周金价小幅下跌。上期所期金主力 合约 周末报261.65元人民币。(完) (整理 林琦/李文科/李然/吴芳/康熙泽; 审校 杨淑祯)