《中国企业债发行日程表》--8月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *阿克苏地区 17 7 8/22簿记建档 8.60% AA 8/25-8/27 国开证券 绿色实业开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= *金湖县国资 7 7 8/22簿记建档 -- AA- 8/25-8/27 国泰君安证券 经营投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= *重庆万盛经济 7 7 8/22簿记建档 8.50% AA 8/25-8/29 渤海证券 技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 超威电源 6 6 8/13簿记建档 7.98% AA 8/14-8/18 中信建投证券

(第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权/超威动力控股有限公司提供担保) ========================================================================================= 陕西西咸新区 12 7 8/14簿记建档 *6.85% AA 8/15-8/19 银河证券 沣西新城开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 阜宁县城投 12 7 8/14簿记建档 *7.19% AA 8/15-8/19 平安证券 发展 (第3-7年末每年偿还20%本金/以房屋建筑物及土地使用权为担保) ========================================================================================= 龙海市国资 8 7 8/14簿记建档 *6.58% AA 8/15-8/19 国开证券 投资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 安顺虹阳国资 10 7 8/14簿记建档 *8.35% AA- 8/15-8/19 兴业证券 投资营运 (第3-7年末每年偿还20%本金/由安顺市国有资产管理有限公司提供担保) ========================================================================================= 国家电网 60 5 8/18簿记建档 上限5.60% AAA 8/19-8/20 中信证券

40 10 上限5.90% 英大证券等 ========================================================================================= 锦州市城市 10 7 8/15簿记建档 *6.44% AA 8/18-8/20 银河证券 建设投资发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 北京石景山区 10 7 8/15簿记建档 上限7.50% AA 8/18-8/20 中信建投证券 国资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 赤峰元宝山区 10 7 8/14簿记建档 *7.22% AA 8/15-8/21 国信证券 国资经营 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 天津北辰科技 15 7 8/19簿记建档 -- AA 8/20-8/22 中信建投证券 园区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 绍兴县交通 15 7 8/19簿记建档 上限7.50% AA 8/20-8/22 银河证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 青岛胶州城市 15 7 8/20簿记建档 -- AA 8/21-8/22 中投证券 发展投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/采用国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 慈溪市建设 12 7 8/15簿记建档 -- AA 8/18-8/22 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆九龙园 9 7 8/18簿记建档 上限7.50% AA 8/19-8/22 宏源证券 高新产业集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 山东宏桥新型 11 7 8/20簿记建档 -- AA 8/21-8/25 广发证券 材料有限公司 (第3年末和第5年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) 华英证券

/由中国宏桥集团提供担保) ========================================================================================= 内蒙古盛祥 7 7 8/20簿记建档 -- AA- 8/21-8/25 平安证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/东北中小企业信用再担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 南汇城乡建设 15 7 8/19簿记建档 上限7.90% AA+ 8/20-8/26 新时代证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰市城市 15 7 8/19簿记建档 -- AA 8/20-8/26 长江证券 基础建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆巴南经济 5 7 8/19簿记建档 -- AA 8/20-8/26 渤海证券 园区建设 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 浏阳市城建 15 7 8/21簿记建档 -- AA 8/22-8/26 齐鲁证券 集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 滁州市城建 14 7 -- 上限8.00% AA 8/22-8/26 国开证券 投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 衡阳白沙洲 12 7 8/21簿记建档 -- AA 8/22-8/26 国泰君安证券 开发建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福安市城建 10 6 8/21簿记建档 上限8.50% AA- 8/22-8/26 海通证券 投资 (第3-6年末每年偿还25%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 重庆市空港 13 7 8/20簿记建档 上限8.50% AA 8/21-8/27 渤海证券 新城建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 华林证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商