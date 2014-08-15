《技术分析》中国股市沪综指高位续震荡，短线易下难上

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
作者 曾祥进
路透北京8月15日 - 中国股市沪综指 本周继续高位震荡，多空拉锯频繁，整体成交量能略减，短线技术指标持续趋弱，后市仍面临调整要求；中线看，整体保持多头行情，但回抽走势尚未正式出现，料难以持续上涨。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(小时图): (here)
沪指本周续在2,200点上方震荡，力度和频率均有所加大。均线图显示，多方力守5日和10日均线不破，但下周两线仍将频受考验，一旦有效下破，短线技术卖压将大增，股指有再度回试2,180点附近的可能。
小时图显示，沪综指在2,200点上方运行时间拉长，但升幅有限，波段创新高之后无法拓展更多空间，型态上逐步形成上升楔形，现已运行接近顶端，短线出现最后一拉进行诱多后，出现掉头快速下落可能性较大，第一回试目标亦为20日均线2,180点附近。
本周一沪指在2,194点又形成一个跳空缺口，高位出现缺口多为竭尽型缺口，后市必回补，且预示整段升势接近尾声。技术指标方面，日KDJ，RSI继续震荡回落，MACD指标死叉已现，与股指运行形成背离，调整信号更为明确。
较长期走势(周线图): (here)
沪综指本周周线覆盖上周周线上影部分，收盘位置接近去年9月-12月反弹顶端，2,230点以上将进入强阻力位，后市上涨空间有限，同时连续四周上涨缺乏有效整理，加上量能连续第二周萎缩，调整意味渐浓，首目标位于5周均线（下周位于2,180-2,190处），中线回调第二目标仍为8月首周向上跳空缺口位置2,126点处。
周技术指标显示，沪股此波上涨行情冲出布林（BULL）通道上轨，时间延续三周，后市离被拉回通道内的时间越来越近，同时周趋向指标DX快速上行，接近去年六月连续大跌行情时峰值，显示这一轮向上运行趋势将尽，后期震荡回落是主流。（完） (审校 杨淑祯)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1