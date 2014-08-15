路透伦敦8月15日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日的看跌三角形勾勒出最后一轮子浪--e浪，当前应准备刷新低位了。三角形理论目标价大体在1.325附近，但跌破1.3333是完成此波走势的最低要求。在新的趋势低点之后，反弹回到三角形高点1.3416/33的可能性加大。

美元/日圆：昨日形成的尖顶以及小时图五浪图形均显示昨日可能已经创出高点。今日我们认为跌破102.43会加大下行压力，若跌破102.30则压力进一步增加。

澳元/新西兰元：上周区间交投走势构成这样的情景，既有可能是多头延续形态，也可是头肩顶。所以要密切关注该货币对，才能掐准放空的时机。所以或者关注突破1.0925的卖出机会(头肩顶形态)，或者在升向长达八个月的下跌旗形顶部时的卖出机会。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3373 1.3362 +0.08 -2.71 1.3745

美元/日圆 102.55 102.43 +0.12 -2.61 105.30

欧元/日圆 137.14 136.91 +0.17 -5.18 144.63

美元/瑞郎 0.9058 0.9065 -0.08 +1.46 0.8928

英镑/美元 1.6684 1.6685 -0.01 +0.77 1.6556

美元/加元 1.0894 1.0899 -0.05 +2.58 1.0620

澳元/美元 0.9323 0.9317 +0.06 +4.60 0.8913

新西兰元/美元 0.8486 0.8492 -0.07 +3.41 0.8206

欧元/瑞郎 1.2116 1.2116 +0.00 -1.26 1.2271

欧元/英镑 0.8011 0.8007 +0.05 -3.45 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1639 9.1677 -0.04 +3.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.1545 6.1576 -0.05 +1.45 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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