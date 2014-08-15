欧洲已公布经济指标--2014/8/15

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 r +0.8 f +3.2 r 德国 第二季 -0.2 p +0.7 f +0.8 p 法国 第二季 +0.0 p +0.0 f -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.1 r -0.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 6月 +0.2 p -0.1 f +1.9 p 德国 7月 +0.3 f +0.3 f +0.8 f 法国(HICP) 7月 -0.4 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 7月 -2.1 f +0.1 f 持平 f 生产者物价指数(PPI) 英国 6月 -0.2 u-p -0.1 u-f +0.2 u-p 德国 6月 持平 -0.2 -0.7 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 4-6月 6.4 6.5 德国 7月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 6月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
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