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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月15日

路透伦敦8月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种             最新库存                 变动
     铜               141,300                  -50
     锡                12,790                  +15
     铅               215,775                 -125
     锌               737,850               +9,900
     铝             4,892,775               -7,050
     镍               332,728               +1,974
   铝合金              32,660                 -340
   NASAAC              58,960                  -40
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据      库存分布              品种    库存数据       库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅   MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡   MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金   MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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