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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 16:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及两个月低点，上海期胶跌至数年低位

印尼主要的橡胶种植区域苏门答腊岛的一位交易员说：“人气极度偏空。人们似乎没有足够的购买力。”

上海期交所主力期胶合约 收低0.70%，报每吨14,855元人民币，盘中一度跌至2008年底以来的最低14,785元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)TSR20合约 保持在三个月低点附近，近月9月合约最新报每公斤164.10美分，下滑60美分。(完)

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(编译 艾茂林/王洋; 审校 田建华/戴素萍)
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