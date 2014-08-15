《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月15日

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透香港8月15日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间16:15时,1港元=0.79332人民币 HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 7.54 5.49 1.73 南玻 7.58 5.77 1.66 深康佳 4.77 3.07 1.96 ST中华 6.25 2.88 2.74 深深宝 7.52 6.85 1.38 深华发 8.03 3.80 2.66 深赤湾 13.74 12.28 1.41 招商地产 12.23 13.40 1.15 特力 10.10 6.35 2.00 飞亚达 8.58 6.38 1.70 一致药业 48.32 38.56 1.58 深深房 4.30 3.05 1.78 ST盛润 7.12 6.09 1.47 深南电 4.12 2.60 2.00 深纺织 9.39 6.48 1.83 方大集团 9.13 4.34 2.65 深赛格 5.52 3.11 2.24 宝石 8.71 5.62 1.95 小天鹅 12.41 11.68 1.34 粤高速 3.44 2.76 1.57 晨鸣纸业 4.37 3.83 1.44 ST珠江 5.46 3.17 2.17 美菱电器 5.40 5.21 1.31 大冷股份 10.47 7.40 1.78 粤电力 4.81 4.64 1.31 佛山照明 10.82 6.75 2.02 江铃汽车 31.89 32.20 1.25 沙隆达 13.25 9.80 1.70 苏常柴 7.68 4.78 2.03 威孚高科 26.44 26.80 1.24 古井贡酒 23.94 19.52 1.55 ST东海 5.90 4.99 1.49 长安汽车 13.92 17.28 1.02 京东方 2.36 2.39 1.24 鲁泰 9.21 10.85 1.07 本钢板材 5.93 2.88 2.60 张裕 28.52 22.93 1.57 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。