《全球汇市》欧元可能创下连续五周走低，稍晚英国GDP修正值将公布

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
“日本近期的指标一直疲弱，比如表现平平的GDP，凸显出第二季经济疲软。直到现在，市场仍认为日本央行不大可能出台进一步宽松措施，但这种观点开始受到挑战，”巴克莱银行驻东京的首席日本汇率策略师Shinichiro Kadota称。
英镑兑美元 仍逼近周四触及的四个月低点1.6657美元，当时英国央行表示不急于升息。英镑最新报价为1.6885美元，日内持稳。
英镑自7月中触及1.7192美元的六年高点以来，已下跌将近3%，当时外界对英国央行升息抱着高度期待。 英国将于0830 GMT公布第二季国内生产总值(GDP)修正值。路透调查预估，修正值与前值相同，较前季成长0.8%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3387 1.3362 +0.19 -2.60 1.3745
美元/日圆 102.50 102.43 +0.07 -2.66 105.30
欧元/日圆 137.19 136.91 +0.20 -5.14 144.63
美元/瑞郎 0.9051 0.9065 -0.15 +1.38 0.8928
英镑/美元 1.6684 1.6685 -0.01 +0.77 1.6556
美元/加元 1.0892 1.0899 -0.06 +2.56 1.0620
澳元/美元 0.9331 0.9317 +0.15 +4.69 0.8913
新西兰元/美元 0.8492 0.8492 +0.00 +3.49 0.8206
欧元/瑞郎 1.2114 1.2116 -0.02 -1.28 1.2271
欧元/英镑 0.8021 0.8007 +0.17 -3.33 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1642 9.1677 -0.04 +3.58 8.8474
美元/挪威克朗 6.1508 6.1576 -0.11 +1.39 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/田建华/戴素萍/龚芳; 审校 艾茂林/张明钧/王洋)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。