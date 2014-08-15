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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 16:38 BJT

《全球汇市》欧元可能创下连续五周走低，稍晚英国GDP修正值将公布

“日本近期的指标一直疲弱，比如表现平平的GDP，凸显出第二季经济疲软。直到现在，市场仍认为日本央行不大可能出台进一步宽松措施，但这种观点开始受到挑战，”巴克莱银行驻东京的首席日本汇率策略师Shinichiro Kadota称。

英镑兑美元 仍逼近周四触及的四个月低点1.6657美元，当时英国央行表示不急于升息。英镑最新报价为1.6885美元，日内持稳。

英镑自7月中触及1.7192美元的六年高点以来，已下跌将近3%，当时外界对英国央行升息抱着高度期待。 英国将于0830 GMT公布第二季国内生产总值(GDP)修正值。路透调查预估，修正值与前值相同，较前季成长0.8%。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3387 1.3362 +0.19 -2.60 1.3745

美元/日圆 102.50 102.43 +0.07 -2.66 105.30

欧元/日圆 137.19 136.91 +0.20 -5.14 144.63

美元/瑞郎 0.9051 0.9065 -0.15 +1.38 0.8928

英镑/美元 1.6684 1.6685 -0.01 +0.77 1.6556

美元/加元 1.0892 1.0899 -0.06 +2.56 1.0620

澳元/美元 0.9331 0.9317 +0.15 +4.69 0.8913

新西兰元/美元 0.8492 0.8492 +0.00 +3.49 0.8206

欧元/瑞郎 1.2114 1.2116 -0.02 -1.28 1.2271

欧元/英镑 0.8021 0.8007 +0.17 -3.33 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1642 9.1677 -0.04 +3.58 8.8474

美元/挪威克朗 6.1508 6.1576 -0.11 +1.39 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/田建华/戴素萍/龚芳; 审校 艾茂林/张明钧/王洋)
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