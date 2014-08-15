《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月15日

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透香港8月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22时，1 港元=0.79315人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为-7.88%，高 于上交易日收盘的-8.37%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.52 5.26 0.84 建设银行 4.11 5.91 0.88 中国银行 2.70 3.69 0.92 农业银行 2.52 3.76 0.85 招商银行 10.79 15.56 0.87 中信银行 4.44 5.07 1.10 交通银行 4.32 5.81 0.94 民生银行 6.35 7.88 1.02 中国人寿 15.32 22.95 0.84 中国平安 43.85 66.15 0.84 中国太保 20.50 30.50 0.85 中信证券 13.32 19.60 0.86 新华人寿 24.90 28.00 1.12 海通证券 10.15 12.96 0.99 华能国际 5.91 8.70 0.86 大唐发电 3.79 3.87 1.23 华电国际 3.57 4.96 0.91 中煤能源 4.42 4.82 1.16 中国神华 15.49 23.45 0.83 中国石油 7.94 10.74 0.93 兖州煤业 7.70 6.92 1.40 中国石化 5.27 7.62 0.87 上海石化 3.29 2.50 1.66 中海油服 18.21 19.70 1.17 中国铝业 3.84 3.58 1.35 江西铜业 13.71 14.56 1.19 洛阳钼业 7.54 5.59 1.70 紫金矿业 2.35 2.14 1.38 马钢股份 1.73 1.83 1.19 鞍钢股份 3.48 5.69 0.77 重庆钢铁 2.60 1.83 1.79 海螺水泥 18.06 29.30 0.78 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.40 北人股份 6.42 4.21 1.92 中联重科 4.66 5.06 1.16 金隅股份 6.50 6.18 1.33 中国国航 3.64 4.90 0.94 东方航空 2.52 2.63 1.21 南方航空 2.50 2.69 1.17 中国远洋 3.42 3.57 1.21 中海集运 2.59 2.27 1.44 中集集团 14.72 18.14 1.02 中海发展 4.88 5.61 1.10 宁沪高速 6.33 9.33 0.86 深高速 4.52 4.92 1.16 成渝高速 2.92 2.72 1.35 皖通高速 4.44 4.61 1.21 广深铁路 2.87 3.39 1.07 中国南车 5.22 7.14 0.92 中国交建 4.17 6.10 0.86 中国铁建 5.24 7.96 0.83 中国中铁 2.89 4.35 0.84 长城汽车 30.88 32.40 1.20 比亚迪 51.60 51.95 1.25 广汽集团 8.26 8.71 1.20 青岛啤酒 40.11 60.85 0.83 广州药业 26.06 27.30 1.20 新华制药 6.62 4.79 1.74 海信科龙 8.85 9.90 1.13 南京熊猫 8.28 5.71 1.83 晨鸣纸业 4.37 3.81 1.45 上海医药 12.86 15.60 1.04 中兴通讯 13.97 16.62 1.06 东方电气 12.79 13.82 1.17 潍柴动力 20.91 34.20 0.77 东北电气 4.08 2.28 2.26 经纬纺机 11.34 7.30 1.96 昆明机床 4.77 3.33 1.81 一拖股份 8.45 5.90 1.81 北辰实业 2.73 2.24 1.54 创业环保 8.28 5.77 1.81 中国中冶 1.94 1.98 1.24 金风科技 9.24 9.30 1.25 丽珠 47.99 45.80 1.32 万科 9.40 16.16 0.73 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。