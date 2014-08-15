路透基点：龙灯筹办8,500万美元三年期贷款--TRLPC

路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，Rotam Agrochemical Co Ltd及龙灯作物科技有限公司正在筹办8,500万美元三年期贷款。

这笔贷款的牵头行为兆丰银行，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过30个基点，则借款人将支付差额部分。

银行受邀以下列门槛核贷：承诺1,500-2,000万美元者可取得前端费60个基点，以及牵头行兼簿记行的头衔；承诺1,000-1,400万美元者可取得45个基点前端费及副牵头行头衔；承诺500-900万美元者可取得35个基点前端费及经理行头衔。

今日之前承贷的银行将可取得10个基点的提前加入费。若动用额度不到七成，则可收取25个基点的承诺费。

这笔贷款有18个月宽限期，将分四次不等额偿还，每半年还款一次，前三次还款比例为10%，第四次则是偿还70%。

母公司龙灯环球农业科技有限公司及其董事长将出任担保人。

回覆期限为8月22日。

资金将用来做为2012年10月借入的6,000万美元三年期贷款再融资以及营运资本。2012年贷款的牵头行为兆丰银行及合作金库，利率为较LIBOR加码200个基点。