路透基点：龙灯筹办8,500万美元三年期贷款--TRLPC

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透香港8月15日 - 汤森路透旗下基点报导引述消息人士说法指出，Rotam Agrochemical Co Ltd及龙灯作物科技有限公司正在筹办8,500万美元三年期贷款。
这笔贷款的牵头行为兆丰银行，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点。若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR间利差超过30个基点，则借款人将支付差额部分。
银行受邀以下列门槛核贷：承诺1,500-2,000万美元者可取得前端费60个基点，以及牵头行兼簿记行的头衔；承诺1,000-1,400万美元者可取得45个基点前端费及副牵头行头衔；承诺500-900万美元者可取得35个基点前端费及经理行头衔。
今日之前承贷的银行将可取得10个基点的提前加入费。若动用额度不到七成，则可收取25个基点的承诺费。
这笔贷款有18个月宽限期，将分四次不等额偿还，每半年还款一次，前三次还款比例为10%，第四次则是偿还70%。
母公司龙灯环球农业科技有限公司及其董事长将出任担保人。
回覆期限为8月22日。
资金将用来做为2012年10月借入的6,000万美元三年期贷款再融资以及营运资本。2012年贷款的牵头行为兆丰银行及合作金库，利率为较LIBOR加码200个基点。
台湾上市的龙灯环球农业科技公司 生产并销售作物保护剂及植物营养剂。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。