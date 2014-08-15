《路透晚报》--8月15日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：欧元可能创下连续五周走低，英国GDP数据公布后英镑几无变动

欧元兑美元周五可能录得连续第五周下跌，兑瑞郎则徘徊在近五个月低点附近，因市场越来越担忧欧元区萧条的经济前景以及未来更多货币刺激政策的可能性。欧元兑美元几无变动报1.3370美元，周四一度跌至1.3348，远低于疲软美国数据公布后创出的1.34美元高点。

英国第二季GDP修正值公布后，英镑几无变动。

--欧元债市：德债收益率在1%左右，欧元区经济前景低迷

德国指标公债收益率报约1%，接近纪录低点，投资者愈发预期欧洲央行将会再度放宽货币政策，以扶助陷入低通胀困境的停滞经济。

0852GMT，德国10年期公债收益率报1.008%。

--金属期市：伦敦期铜接近七周低位，阴云笼罩全球经济

伦敦期铜小幅上涨，但距离七周低点不远。欧洲和中国经济走软，引发市场对全球经济的担忧。金属需求的前景亦失去光泽。

0853GMT，LME三个期铜攀升0.31%，报每吨6,846元人民币，周四曾跌至每吨6,821元，为6月23日以来最低。

--国际油市：布兰特原油上涨但仍停留103美元下方，近13个月低点

布兰特原油上涨，受美元偏弱的扶助，但仍接近103美元下方的13个月低点，因欧洲经济不稳在供应充裕的油市引发需求疑虑。

0854 GMT，布兰特10月原油期货涨0.08美元，报每桶102.15美元。9月布兰特原油合约上日跌2.27美元，结算价报102.01美元，盘中一度低见101.92美元，为2013年7月以来最低点。9月合约已于周四到期。

--全球金市：金价有望录得第二周上涨，受益于避险需求

金价牢牢保持在1,300美元上方，有望连续第二周录得涨幅，因低迷的全球经济数据和地缘政治紧张态势提振了黄金的避险魅力。