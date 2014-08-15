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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 16:53 BJT

新兴汇市：马币兑美元走强至近10个月高位，受第二季GDP超预期提振

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.54 102.45 -0.09 +2.67 105.28

坡元 1.2439 1.2463 +0.19 +1.55 1.2632

台币 30.035 30.045 +0.03 -0.28 29.950

韩元 1020.95 1021.20 +0.02 +3.37 1055.40

泰铢 31.84 31.84 +0.00 +3.20 32.86

菲律宾披索 43.64 43.66 +0.05 +1.74 44.40

印尼卢比 11672.00 11670.00 -0.02 +4.18 12160.00

印度卢比 60.76 60.76 +0.00 +1.71 61.80

马币 3.1545 3.1795 +0.79 +3.84 3.2755

人民币 6.1470 6.1531 +0.10 -1.51 6.0539

(完)

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