中国证券：证监会称金融企业仍不能借壳上市，促中纺重组方案尽快公布

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透北京/上海8月15日 - 在近期市场争论中纺投资 与安信证券重组是否属借壳上市之后，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前证监会对借壳上市的政策没有变化，金融、创业投资等特定行业暂不适用借壳上市规定，中纺投资应尽早披露相关重组方案。
他在每周例会上表示，“我会已关注到媒体对中纺投资的相关报道，上海证券交易所已要求公司就相关方案的可行性充分论证并尽早披露。”
上周中纺投资公告称，其资产重组对象拟为安信证券公司。公司正继续与相关各方研究论证重组方案，积极推动资产重组所涉及的审计、评估等各项工作。
近期国内不少媒体报导对此项重组计划持疑虑态度，因为虽然中纺投资与安信证券的大股东均为国家开发投资公司，看似同一控制人旗下资产整合，但据投行人士看来，中纺安信重组计划有可能符合借壳上市的条件。
目前中国相关法规中，借壳上市主要是两条件：控制权变更以及注入资产占到上市公司资产总额100%以上。
在被问及原油期货的筹备情况时，张晓军指出，目前各项工作正有序推进，将继续扎实做好原油期货上市的准备工作，争取年内推出原油期货。至于有媒体报导的原油期货相关交割、检验标准事宜，目前尚处于论证研究阶段。（完） (发稿 张晓翀／林琦; 审校 黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。