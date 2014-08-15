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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:52 BJT

中国金融：二季度末商业银行不良贷款“双升”，信用风险加大--银监会

路透北京8月15日 - 中国银监会周五发布统计数据显示，截止二季度末，商业银行商业银行不良贷款率1.08%，较上季末上升0.04个百分点。

刊登在银监会网站上的2014年二季度监管统计数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额6,944亿元人民币，较上季末增加483亿元。

“信贷资产质量总体仍保持稳定，信用风险有所上升。”银监会称。

数据并显示，二季度末，商业银行加权平均一级资本充足率为10.13%，较上季末上升0.10个百分点；加权平均资本充足率为12.40%，较上季末上升0.27个百分点。

盈利指标方面，今年上半年商业银行累计实现净利润8,583亿元，同比增长13.96%，平均资产利润率为1.37%，同比下降0.01个百分点；平均资本利润率20.66%，同比下降0.52个百分点。（完）

欲知更多详情，请点选银监会网站(here)

(发稿 谢衡; 审校)
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