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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:54 BJT

《焦点》英国经济第二季同比增幅创逾六年最大

国家统计局(ONS)确认4-6月服务业再次成为英国经济的发动机，扩张1.0%，并创下2012年第三季以来最快按季增速。

ONS称，6月服务业较5月增长0.3%，较上年同期增长3.6%，同比增速创下2008年初以来最快。

制造业4-6月小升0.2%，为一年多来最慢增速。

建筑业产出持平，好于初值的萎缩0.5%。不过这仍是建筑业自2013年初以来首次未见增长。

目前只有服务业规模超越危机前水准，较之前峰值高出3%。工业产值和建筑业均仍比峰值低了逾10%。(完)
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