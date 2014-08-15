中国证券：机构间私募产品报价与服务系统建成，农行有望为首个银行类参与人

路透北京8月15日 - 中国证券业协会周五表示，中证资本市场发展监测中心搭建的机构间私募产品报价与服务系统将成为促进投融资双方线下对接的机构间市场，中国农业银行 有望成为报价系统第一个银行类参与人。

中国证券业协会网站新闻稿显示，报价系统参与人为证券公司、基金公司、期货公司、私募基金等金融机构和专业投资机构,不直接对个人投资者开放。

新闻稿称，报价系统核心功能是为各类私募产品的发行提供便利，目前可以为资产管理计划、资产支持证券、非公开发行的公司债券、直投基金等各类私募产品提供非公开发行服务，支持定价发行、簿记建档、招标等多样化在线发行方式。

发行人可以根据不同产品的特性以及潜在投资者的特点,选择合适的发行方式，还可通过系统进行发行前的定向推介和询价,可以在报价系统发布意向和在线协商,也可以通过报价系统完成后续的登记结算及支付。

报价系统还支持包括协商成交、点击成交在内的协议交易方式，并辅之以做市、拍卖竞价、标购竞价等多样化的交易方式，同时提供在线即时沟通、辅助谈判、发布意向报价及在线签约等工具。

但报价系统不取代证券公司单个柜台市场或区域性股权交易市场，柜台市场、区域性股权交易市场和交易所私募业务平台等私募市场在自愿基础上可以与报价系统实现互联互通。

新闻稿并称，报价系统目前已初步建立了与辽宁股权交易中心、海峡股权交易中心、青海股权交易中心等区域性股权交易市场的对接机制。近期将实现报价系统与部分证券公司柜台市场或柜面系统的互联互通。

截止2014年7月底,共有111家机构签署了报价系统服务声明，其中97家完成了用户注册成为报价系统参与人。参与人机构类型涵盖证券公司、公募基金、私募基金、证券公司直投子公司、区域市场等。

新闻稿指出，报价系统将对私募产品信息实行分级、分类管理，鼓励发行人或管理人对其他信息公开展示。目前已根据每个私募产品的特性，从基本信息、报价信息、成交信息、持有人数量等方面进行多角度展示。

为提高谈判效果，报价系统将建设标准可检索的企业库与项目库，并通过线下推介、融资座谈等多种方式延伸报价系统OTO功能，初步建立专业投资机构与中小微企业对接机制，以并购市场搭建私募投资基金退出的服务平台。