中国票据市场：资金稍紧转贴利率略上探，短期料难脱区间波动

路透上海8月15日 - 中国票据市场本周转贴利率略上探。交易员表示，之前票据利率已处相对低位，而本周在新股申购等因素干扰下，资金面稍显收紧迹象，推动转贴利率上探，但因机构收票需求仍不减，致最终涨幅比较有限。

他们并认为，本周之后，月末即将到来，不排除部分机构在月末调整信贷规模出票而推动转贴利率继续走升，但相对维持低位的资金利率将限制其涨幅，料短期还将小幅波动。

"转贴利率本周涨了点,现在在5%左右了，我们行做的不多，点差很薄，"华北一银行交易员称，从成交看，现在做的还是比较活跃，因为机构信贷规模和资金还好，但点差很低，主要是很多中介机构在做。

他并表示，之前本来票据利率就比较低了，现在虽然涨了，但幅度也不大，也算一个正常的波动；另外当前已经处于月中，转贴利率慢慢上涨也符合临近月末的规律。

银行间货币市场主要回购利率 周五涨跌互现，其中14天期限品种涨幅逾10bp(基点)。交易员表示，新股申购对短期流动性扰动逐步消退，且早间大行融出部分短期资金，场内隔夜品种供给较上日稍缓，但整体而言，资金供需结构性失衡状况依旧明显。

华东一银行交易员并表示，考虑到目前维持相对低位的资金利率，将限制转贴利率进一步的上涨空间，短线料还将区间波动，但不排除月末机构调整贷款规模而出票动力增强。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7525/4.6740 4.9432/4.8545 5.3070/5.2108

上周五 4.7487/4.6664 4.9312/4.8532 5.3210/5.2265

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变动 +0.38bp/+0.76bp +1.20bp/+0.13bp -1.40bp/-1.57bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7367%，上周五报在4.7497%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。