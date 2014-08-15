更新版 1-中国金融：二季度末商业银行不良贷款“双升”，信用风险加大--银监会

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
* 中国经济放缓致银行资产质量压力持续加大
* 商业银行不良贷款余额连续11个季度回升
* 信用风险呈现出明显加大的趋势
* 房地产风险是不良贷款上升的主要因素
路透北京8月15日 - 中国经济增长持续乏力，顺周期的银行业资产质量压力不断加大。银监会周五公布的数据显示，今年二季度末，中资商业银行不良贷款率和余额，继续保持”双升“。
刊登在银监会网站上的2014年二季度监管统计数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额6,944亿元人民币，较上季末增加483亿元。这已经是连续第11个季度呈回升态势。同期，商业银行不良贷款率为1.08%，较上季末上升0.04个百分点。
“信贷资产质量总体仍保持稳定，信用风险有所上升。”银监会称。
中国银监会主席尚福林在此前的内部会议上就表示，当前经济下行压力加大，企业违约增多，由此引致的信用风险呈现出明显加大的趋势。从目前情况看，存在从小微企业向大中型企业蔓延，从产能过剩行业向上下游行业蔓延，从风险已经集中显现地区向其他地区蔓延的可能。
尚福林指出，企业违约可能增多。个别单体风险存在引发连锁反应的可能。由于广泛存在的供销关系、担保关系、关联关系，单体风险有可能引发连锁反应，尤其是担保圈。
三位业界消息人士此前表示，多家银行已经按照中国银监会的要求，对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示，所有行业都存在此现象，尤以黑色金属领域严重。但相关行业人士也指出，只要房地产领域不发生系统性崩盘，银行联保贷款风险就可控。
中国银监会副主席阎庆民此前称，部分地区房地产风险逐渐显现，加剧了金融和经济波动，是造成不良贷款上升的主要风险因素。
银监会表示，目前中国银行业整体风险抵补能力较强，银行业利润增长保持平稳。
今年上半年商业银行累计实现净利润8,583亿元，同比增长13.96%，平均资产利润率为1.37%，同比下降0.01个百分点；平均资本利润率20.66%，同比下降0.52个百分点。
针对信用风险计提的减值准备较为充足。2014年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为18,254亿元，较上季末增加574亿元；拨备覆盖率为262.88%，较上季末下降10.77个百分点；贷款拨备率为2.83%，较上季末下降0.01个百分点。
数据并显示，二季度末，商业银行加权平均一级资本充足率为10.13%，较上季末上升0.10个百分点；加权平均资本充足率为12.40%，较上季末上升0.27个百分点。（完）
欲知更多详情，请点选银监会网站(here)
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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