更新版 1-中国金融：二季度末商业银行不良贷款“双升”，信用风险加大--银监会

* 中国经济放缓致银行资产质量压力持续加大

* 商业银行不良贷款余额连续11个季度回升

* 信用风险呈现出明显加大的趋势

* 房地产风险是不良贷款上升的主要因素

路透北京8月15日 - 中国经济增长持续乏力，顺周期的银行业资产质量压力不断加大。银监会周五公布的数据显示，今年二季度末，中资商业银行不良贷款率和余额，继续保持”双升“。

刊登在银监会网站上的2014年二季度监管统计数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额6,944亿元人民币，较上季末增加483亿元。这已经是连续第11个季度呈回升态势。同期，商业银行不良贷款率为1.08%，较上季末上升0.04个百分点。

“信贷资产质量总体仍保持稳定，信用风险有所上升。”银监会称。

中国银监会主席尚福林在此前的内部会议上就表示，当前经济下行压力加大，企业违约增多，由此引致的信用风险呈现出明显加大的趋势。从目前情况看，存在从小微企业向大中型企业蔓延，从产能过剩行业向上下游行业蔓延，从风险已经集中显现地区向其他地区蔓延的可能。

尚福林指出，企业违约可能增多。个别单体风险存在引发连锁反应的可能。由于广泛存在的供销关系、担保关系、关联关系，单体风险有可能引发连锁反应，尤其是担保圈。

三位业界消息人士此前表示，多家银行已经按照中国银监会的要求，对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示，所有行业都存在此现象，尤以黑色金属领域严重。但相关行业人士也指出，只要房地产领域不发生系统性崩盘，银行联保贷款风险就可控。

中国银监会副主席阎庆民此前称，部分地区房地产风险逐渐显现，加剧了金融和经济波动，是造成不良贷款上升的主要风险因素。

银监会表示，目前中国银行业整体风险抵补能力较强，银行业利润增长保持平稳。

今年上半年商业银行累计实现净利润8,583亿元，同比增长13.96%，平均资产利润率为1.37%，同比下降0.01个百分点；平均资本利润率20.66%，同比下降0.52个百分点。

针对信用风险计提的减值准备较为充足。2014年二季度末，商业银行贷款损失准备余额为18,254亿元，较上季末增加574亿元；拨备覆盖率为262.88%，较上季末下降10.77个百分点；贷款拨备率为2.83%，较上季末下降0.01个百分点。

数据并显示，二季度末，商业银行加权平均一级资本充足率为10.13%，较上季末上升0.10个百分点；加权平均资本充足率为12.40%，较上季末上升0.27个百分点。（完）

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