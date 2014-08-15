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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 17:15 BJT

香港个股：重庆银行参与发起设消费金融合营，注册资本3亿人民币

路透香港8月15日 - 重庆银行股份有限公司 周五宣布，将与多家内地企业共同设立消费金融合资公司，注册资本拟定为3亿元人民币，该行将占15%的权益。

重庆银行的声明，其他发起人包括重庆百货 、北京秭润、阳光产险、浙江小商品城、物美控股及西南证券 。

消费金融公司暂名为＂重庆马上消费金融股份有限公司＂，经营范围将主要包括个人贷款、接受股东境内子公司及境内股东的存款、向境内金融机构借款、发行金融债券、境内同业拆借、销售与消费贷款相关的保险产品、固定收益产品等。

在股权分布方面，重庆百货将占30%、北京秭润占20%、阳光产险、浙江小商品城和物美控股各占10%、西南证券占5%。 ( 完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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