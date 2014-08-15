香港个股：重庆银行参与发起设消费金融合营，注册资本3亿人民币

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透香港8月15日 - 重庆银行股份有限公司 周五宣布，将与多家内地企业共同设立消费金融合资公司，注册资本拟定为3亿元人民币，该行将占15%的权益。
重庆银行的声明，其他发起人包括重庆百货 、北京秭润、阳光产险、浙江小商品城、物美控股及西南证券 。
消费金融公司暂名为＂重庆马上消费金融股份有限公司＂，经营范围将主要包括个人贷款、接受股东境内子公司及境内股东的存款、向境内金融机构借款、发行金融债券、境内同业拆借、销售与消费贷款相关的保险产品、固定收益产品等。
在股权分布方面，重庆百货将占30%、北京秭润占20%、阳光产险、浙江小商品城和物美控股各占10%、西南证券占5%。 ( 完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。