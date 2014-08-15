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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 17:16 BJT

标题新闻：马来西亚8月1-15日棕榈油出口较7月同期降15.9%至549,784吨--船货调查机构SGS

注：SGS全称是Societe Generale de Surveillance

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