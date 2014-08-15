欧洲汇市：英镑料连续第六周下跌，英国GDP数据给予微弱支撑

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
“经过这一周的洗礼，市场今天早盘会(给英镑)稍微喘口气的机会原本就比较大，”伦敦一大型国际银行的外汇交易员称。“但今天肯定仍然有来自美国数据的风险。”
“整体上，我会说别忘了这波跌势跌了多深。这周开始时，很多人还开始再度觉得英镑有投资价值，而现在已经比当时跌了0.01美元。”
英镑/美元微升至1.6998美元，涨幅不到0.1%，周四曾触及四个月低点1.6657。欧元/英镑 亦微跌至0.80165英镑，脱离上日的六周高点。如果英镑/美元本周周线下跌，将是2009年第四季以来首次周线六连跌。
周五公布的第二季国内生产总值(GDP)修正值，再度显示英国经济稳健扩张，但无法消除市场对于能否带动薪资上涨及通胀的怀疑。(完)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
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