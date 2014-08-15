欧洲汇市：英镑料连续第六周下跌，英国GDP数据给予微弱支撑

“经过这一周的洗礼，市场今天早盘会(给英镑)稍微喘口气的机会原本就比较大，”伦敦一大型国际银行的外汇交易员称。“但今天肯定仍然有来自美国数据的风险。”

“整体上，我会说别忘了这波跌势跌了多深。这周开始时，很多人还开始再度觉得英镑有投资价值，而现在已经比当时跌了0.01美元。”

英镑/美元微升至1.6998美元，涨幅不到0.1%，周四曾触及四个月低点1.6657。欧元/英镑 亦微跌至0.80165英镑，脱离上日的六周高点。如果英镑/美元本周周线下跌，将是2009年第四季以来首次周线六连跌。

周五公布的第二季国内生产总值(GDP)修正值，再度显示英国经济稳健扩张，但无法消除市场对于能否带动薪资上涨及通胀的怀疑。(完)

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