更新版 1-香港经济：第二季GDP增速降至七季度最慢，下修全年增长预测至2-3%

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
(新增记者会内容及其他细节)
路透香港8月15日 - 香港今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长放缓至1.8%，为自2012年第三季以来最慢，因访港旅客消费急跌盖过货物出口改善的正面影响。政府并将全年经济增长预测下修至2-3%。
经季节性调整后，第二季GDP按季下降0.1%，较上季0.3%增幅出现收缩。
政府经济顾问陈李蔼伦在记者会称，第二季货物出口缓慢改善，但服务输出则急剧转差，为自2009年第二季以来最差表现，由正转负增长2.3%。
“这主要因为旅游业服务输出下跌，而旅游在服务输出中占三成的比例。”她说。
陈李蔼伦指出，访港旅客人次于第二季整体录得9.6%增长，相对首季的15%下跌，同时旅客的高价消费大减，令旅游服务输出、人均消费明显减少，直接影响零售市道。此外，去年同季内地旅客在金价走低时抢购黄金，令到珠宝钟表等高价商品零售值同比基数较大，加加大了今年的跌幅。
“随着基数效应减退，估计下半年零售额跌幅会有所收窄。但现阶段仍要多观察几个月的数据，及旅客消费模式有否重大改变。”她说。
至于环球经济料仍会处于温和的复苏轨道，加上内地经济改善，应可为香港带来较为明朗的出口前景，惟出口回升的幅度或仍会受制于先进市场微弱复苏的影响。
政府表示，考虑到上半年的经济表现较预期差，需要下调2014年的全年经济增长预测至2-3%，原为3-4%;并将全年整体和基本消费物价通胀率预测，由此前的4.6%和3.7%，分别下调至4.4%和3.5%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯/黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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