更新版 1-香港经济：第二季GDP增速降至七季度最慢，下修全年增长预测至2-3%

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路透香港8月15日 - 香港今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长放缓至1.8%，为自2012年第三季以来最慢，因访港旅客消费急跌盖过货物出口改善的正面影响。政府并将全年经济增长预测下修至2-3%。

经季节性调整后，第二季GDP按季下降0.1%，较上季0.3%增幅出现收缩。

政府经济顾问陈李蔼伦在记者会称，第二季货物出口缓慢改善，但服务输出则急剧转差，为自2009年第二季以来最差表现，由正转负增长2.3%。

“这主要因为旅游业服务输出下跌，而旅游在服务输出中占三成的比例。”她说。

陈李蔼伦指出，访港旅客人次于第二季整体录得9.6%增长，相对首季的15%下跌，同时旅客的高价消费大减，令旅游服务输出、人均消费明显减少，直接影响零售市道。此外，去年同季内地旅客在金价走低时抢购黄金，令到珠宝钟表等高价商品零售值同比基数较大，加加大了今年的跌幅。

“随着基数效应减退，估计下半年零售额跌幅会有所收窄。但现阶段仍要多观察几个月的数据，及旅客消费模式有否重大改变。”她说。

至于环球经济料仍会处于温和的复苏轨道，加上内地经济改善，应可为香港带来较为明朗的出口前景，惟出口回升的幅度或仍会受制于先进市场微弱复苏的影响。

政府表示，考虑到上半年的经济表现较预期差，需要下调2014年的全年经济增长预测至2-3%，原为3-4%;并将全年整体和基本消费物价通胀率预测，由此前的4.6%和3.7%，分别下调至4.4%和3.5%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯/黄凯)