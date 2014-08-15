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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 17:32 BJT

全球贵金属：8月14日SPDR黄金持仓持平，iShares白银持仓上升0.31%

路透8月15日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四持仓量持平上日，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓量上升0.31%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 　 变动 增减

SPDR 25,579,227.5 8月14日 25,579,227.5 8月13日 　　　　 0.0 　0.00%

iShares 325,771,410.8 8月14日 324,763,902.2 8月13日 1,007,508.6 　 0.31%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王洋)
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