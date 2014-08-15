更新版 1-台湾数据：今年经济成长率和通膨率皆上调，央行年底或可能升息

* 第二季经济成长率3.74%，调高全年GDP年增率至3.41%

* 央行可能最快自年底开始升息--分析师 (新增官员及分析师评论)

路透台北8月15日 - 台湾主计总处周五公布第二季经济成长率为3.74%，并且调高2014年全年经济成长率预估至3.41%，因下半年的内需及出口皆较预期乐观。分析师预估，台湾央行可能自年底开始有升息举措。

主计总处预估2014年通膨率为1.64%，较前估1.53%为高。今日官方也首次公布2015年GDP成长率预估值为3.51%，通膨率为1.46%。

国泰金控总经分析师陈钦奇认为，台湾近几个月外销订单跟出口皆优于预期，而中国经济情势也大致止稳、美国制造业指数PMI等领先指标皆是向上，而俄罗斯跟乌克兰的地缘政治变数影响有限，令主计处对今年全年经济成长率估值提高至3.41%，高于市场预期。

〞对台湾今年全年预估将提高到3.5%以上，预估最快央行在年底祭出升息决策。〞陈钦奇说。

但兆丰证券分析师李志安则认为，目前国际局势比较令人担心的是，欧洲第二季表现不好、中国7月经济也不佳，美国库存水位也升高，若以此逻辑看，接下来全年经济成长率可能会面临下修的压力。

〞至于在CPI部分，虽然调高到1.64%，但属于中性的通膨，不必担忧央行会提前升息。〞 李志安说。

根据路透7月间的调查显示，28位分析师预估台湾今年经济成长率中值为3.2%，预估区间由2.8-3.9%。

同时间的调查显示，20位分析师中有三位分析师预估台湾央行自第三季开始升息，八位分析师认为第四季台湾央行将升息。

**中国市场影响大**

主计总处处长蔡鸿坤说，台湾出口金额占国民生产毛额达六成，其中出口的四成是到大陆，因此中国的经济走势对台湾的确影响颇大，尤其在个别产业的影响也是更大。根据官方的模型评估，若假设其他条件不变，中国大陆的经济成长下滑一个百分点，则台湾则将少掉零点五个百分点的经济成长率。

不过，蔡鸿坤也说，若中国经济成长减缓、或工资成本提高等等情况，可能导致台商回流台湾，反而可能是好处。

主计总处科长高志祥也说，近期环球透视机构下修全球的经济成长率0.2个百分点，主要是美国和大陆成长下修，但台湾官方却上修了今年全年经济成长率至3.41%。

〞 比如iphone 6下个月上市，他们在台湾的供应商由23家增至28家，且其中有技术领先的半导体领导厂商，使台湾不见得受到全球经济的变化(向下的)影响，〞高志祥说。

香港政府稍早公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长1.8%，比上季2.6%的增速放缓，也是自2012年第三季以来最慢的增长，主要受到旅客消费急跌，以及内部需求同告放缓所拖累。政府并将全年经济增长预测下修至2-3%。

韩国第二季的经济成长率3.6%，创下逾一年最小增幅。随后该政府即推出规模上百亿美元的刺激支出措施，以提振内需。

继财政刺激之后，韩国也采取了货币政策支持景气复苏。韩国央行上日也宣布降息一码(25个百分点)，其央行总裁称政策决定是为了提振消费者信心而采取的前摄行动，而不是因为经济状况不佳。

新加坡第二季GDP较上年同期成长2.4%(预估为增长2.4%)，该国总理表示，2014年新加坡经济将成长2.5-3.5%，将政府先前的预估值进一步缩窄。先前预估2014年新加坡经济将成长2-4%。

以下为台湾官方公布各项预估细节：

最新预估 上次预估(2014年5月)

2014年GDP年增率 3.41 2.98

2014年CPI年增率 1.64 1.53

2014年出口年变动率 3.21 3.10

2014年进口年变动率 3.80 3.85

2014年民间消费年变动率 2.62 2.58

2014年民间投资年变动率 4.83 4.73

2015年GDP年增率 3.51 --