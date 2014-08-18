重温稿-台湾货币市场：短票量增利率略走扬，下周跨月调度需求料升温

* 发行量增加，短票利率高位略走扬

* 时序将进入下旬，跨月调度需求将升温

* 投信月中赎回，惟RP利率持稳 (更新拆款数及存单细节)

记者 董永年

路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周五大致持稳，惟短票利率高位略走扬。资金调度人士表示，今日央行存单到期量偏低，大型行库资金普遍不宽裕，但整体中性偏松环境不变。

展望下周，资金调度人士指出，时序进入下半旬，跨月资金调度需求将缓步升温，在资金分布不均状况未改善下，拆款、短票利率有机会向区间高点靠拢。

“最近两天客户用钱比较多，拆出部分少一点。”一位大型公股银行交易员说。

另一大型金融机构交易员则表示，下周还是会延续资金不太充裕的状况。

一大型票券商交易员指出，受近期364与两年期央行存单标售利率走高影响，银行对票券商的拆款利率较为坚持。

不过他们也指出，还是有银行的资金较为宽松，像是特定外资保管行，所以要拿到成本较低的资金不成问题。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收在0.387%；今日区间在0.295-0.420%，同上日；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，亦与上日相同。

**短票利率趋扬**

短票方面，票券商表示，受周五发票量较大，且台电、中油近两日密集标售影响，跨月短票成交利率稳中趋扬。

“客户今天对跨月有要求，大约有一半做在0.61%。”一家大型票券商交易员表示。

不过另一大型票券商交易主管则表示，今日与银行承作跨月短票利率还是集中在0.59-0.60%。不过下周时序进入下旬，预料银行对买票利率应会趋向坚持。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，上日在0.59-0.60%；特定大型金融机构的买票利率则在0.62-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.592%，较周三的0.587%走高。

台湾央行周五公布，共发行761.8亿台币存单，与今日存单到期金额759.5亿相较，存单发行余额增2.3亿。

下周存单到期金额1兆6,834.50亿台币，资金到期情况分别为周一4,331.5亿台币、周二1,850.2亿台币、周三16亿台币、周四7,848.8亿台币、周五2,788亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为25亿台币，至周日累积超额准备为负900亿台币、加计前期1%的超额准备为492亿台币。

**投信月中赎回**

台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。资金调度人士认为，因应客户端月中资金赎回需求，今日投信端资金流动性略有提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率仍旧稳在既有区间。

证券端资金调度人士指出，虽然现金股利发放高峰已过，但仍有个股陆续发放现金股利，近期市场对资金调度及议价利率稍微保守，展望下周大额债券交割因子并不多，整体资金情势仍稳中带松，下周RP利率料将续处既有区间。

“ 大家怕说现金股利发放期间，资金绕一圈回来但分配有点不均。”一证券商交易员说。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

另有一大型票券商交易员表示，票券商资金调度仍以银行拆款为主，而目前银行间资金宽裕，拆款利率维持相对低位，因此在RP券源资金调度略有减少，下周RP利率料将持在原有区间不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日交割因子有F-艾美 发行13亿台币可转债及法国东方汇理银行 在台发行20年期2.7亿美元公司债。