中国债市：新债齐赶集加重资金需求，IRS稳住阵脚观望政策变化

路透上海8月15日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五终结前两日跌势有所企稳，全日呈窄幅波动。交易员指出，今日超千亿的新债发行令资金吃紧，回购利率普遍回升，市场也基本消化了金融数据及国办文件的影响，IRS收益率步入观望期。

他们认为，前二日IRS短端迅速下探后已耗尽气力，几无向下空间。且今日在一行三会召集的讨论国办降低社融成本的吹风会上，几乎没有什么具体的新政策传出，故市场不再期待短期内有新的方向指引，IRS基本稳住。

“这周公布的所有消息都消化了，资金也有点紧张，IRS短端基本就稳住了。”深圳一证券公司交易员称。

周三央行出台金融数据，7月的社会融资规模及M2增速双创数年新低。这令市场重燃会进一步放松的期望，各类债券品种收益率都出现一波较大的下滑。

至周四，国务院又出台具体措施意图缓解企业融资贵的建议，再度推动IRS收益水平再下一城。

国办发表的意见称，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

指导意见还表示，要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为；并引导商业银行优化内部考核机制，适当降低存款、资产规模等总量指标的权重。

上述交易员还称，目前同期限IRS与金融债的收益率差30个bp左右，有机会做一些对冲交易，这也使得IRS市场成交较为活跃。

另有则外资银行的交易员称，今日境内IRS走升也与离岸人民币的紧张情况有关，海外CNH的利率比境内上得还快。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5387/3.6367 3.5980/3.6820 3.7760/3.8530 3.9280/4.0100 3.9417/4.1707

上日 3.5500/3.6480 3.5860/3.6740 3.7800/3.8720 3.9300/4.0180 3.9280/4.2340

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变动 -0.0113/-0.0113 +0.0120/+0.0080 -0.0040/-0.0190 -0.0020/-0.0080 +0.0137/-0.0633

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。

中国外汇交易中心统计数据显示，2014年7月人民币IRS成交的名义本金总额为3,035.98亿元，较6月的3,008.32亿元稍增。(完)