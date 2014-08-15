欧洲个股：戴姆勒将在中国召回约5万辆Smart汽车--公司发言人

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透法兰克福8月15日 - 戴姆勒 将在中国召回约5万辆精灵(Smart)汽车，以回应国家质量监督检验检疫总局提出的要求。
戴姆勒发言人周五表示，中国质检总局发现，震动或可导致驱动风扇和交流发电机的V型皮带发生故障。质检总局因此要求该公司召回车辆。
戴姆勒表示，目前还没有人因为该问题而受伤，也没有出现发动机严重损坏的案例。该公司称召回将从8月22日开始。
出于同样原因，日本境内也在召回大约4,000辆Smart汽车。
发言人表示，欧洲方面未将此问题列为召回范围，因V型皮带的质量可在常规保养周期内进行检测。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。