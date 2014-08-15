中国钢铁：8月上旬会员企业粗钢日均181.99万吨，较7月下旬增3.6%--中钢协

中联钢预估8月上旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，全国粗钢产量预估值为232.5万吨。7月下旬开始，钢厂欲大幅拉涨,然而拉涨后，市场并未跟进，且因需求不足，贸易商拿货积极性不高，部分小型钢厂降低生产速率以求控制库存增长，这是本次非重点企业预估值的主要原因。