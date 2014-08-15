中国钢铁：8月上旬会员企业粗钢日均181.99万吨，较7月下旬增3.6%--中钢协

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透北京8月15日 - 中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，8月上旬会员企业粗钢日均181.99万吨，较7月下旬增3.6%。
中国联合钢铁网援引中钢协数据同时显示，8月上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量1,456.9万吨，较7月底增3.44%。
中联钢预估8月上旬全国非重点企业粗钢日产量为50.5万吨，占比21.7%，全国粗钢产量预估值为232.5万吨。7月下旬开始，钢厂欲大幅拉涨,然而拉涨后，市场并未跟进，且因需求不足，贸易商拿货积极性不高，部分小型钢厂降低生产速率以求控制库存增长，这是本次非重点企业预估值的主要原因。
以下是中国钢铁工业协会公布2014年以来粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比% 重点企业日产量 环比%
8月上旬 ~ ~ 181.99 +3.6
7月下旬 ~ ~ 175.69 -2.81
7月中旬 ~ ~ 180.8 -0.37
7月上旬 ~ ~ 181.44 +2.04
6月下旬 ~ ~ 177.81 -3.19
6月中旬 ~ ~ 183.67 +0.22
6月上旬 ~ ~ 183.26 +3.69
5月下旬 ~ ~ 176.73 -1.85
5月中旬 ~ ~ 180.05 -1.3
5月上旬 ~ ~ 182.41 +1.57
4月下旬 ~ ~ 179.59 +2.66
4月中旬 228.02 +5.98 174.94 +0.12
4月上旬 215.15 +3.78 174.73 +4.69
3月下旬 207.33 -1.08 166.9 -1.34
3月中旬 209.6 -0.05 169.17 +1.87
3月上旬 209.7 +0.7 166.0 -7.95
2月下旬 208.2 +5.9 180.4 +6.8
2月中旬 196.7 -4.8 168.9 -4.1
2月上旬 206.6 +5.2 176.1 +6.2
1月下旬 196.4 -2.1 165.9 -2.5
1月中旬 200.7 +0.5 170.2 +1.6
1月上旬 199.7 +1.9 167.5 +2.0 （完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。