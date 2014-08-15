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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 20:47 BJT

美国数据：纽约联邦储备银行8月制造业指数降至14.69，扩张速度放缓

路透纽约8月15日 - 周五公布的数据显示，美国纽约联邦储备银行8月制造业情况有所改善，但速度较预期缓慢。

纽约联邦储备银行8月制造业指数从7月的25.60降至14.69。7月为2010年4月以来最强水准。

路透调查的分析师原预估本月为20.0。指数高于零代表行业景气扩张。

8月新订单指数从上月的18.77降至14.14，库存分项从-3.41降至-14.77。

员工人数指数从17.05降至13.64，平均雇员工时指数从2.27升至7.95。

未来六个月的景气状况指数从7月的28.47升至46.76，为两年半来最高位。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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