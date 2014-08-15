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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 21:21 BJT

表格：美国7月工业生产较前月增长0.4%，增幅高于预估

路透8月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的数据显示：

* 7月工业生产增长0.4%(预估为增长0.3%)

* 7月制造业产出增长1.0%(预估为增长0.4%)，6月为增长0.3%(前值为增长0.1%)

* 7月产能利用率为79.2%(预估为79.2%)，6月为79.1%

经季节调整的数据如下:

7月 6月 5月 14年7月/13年7月

工业生产(%) 0.4 0.4 0.3 5.0

前 值(%) 0.2 0.5

工业生产指数 104.4 103.9 103.5

7月 6月 5月 13年7月

产能利用率(%) 79.2 79.1 79.0 77.5

前 值(%) 79.1 79.1 (完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
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