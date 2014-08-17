重温稿-中国金融：商业银行中长期筹资成本波动将加大，稳妥推进利率市场化--官员

路透北京8月15日 - 在国务院办公室发文部署缓解企业融资贵具体实施方案之后，中国的金融监管当局--中国央行、银监会、证监会和保监会周五对此进一步解读。中国银监会表示，商业银行目前的筹资成本整体是平稳的，但从中长期来看，筹资成本将随着利率市场化的不断深化，波动性不断加大。

中国央行货币政策司副司长张翠微在北京同一个会议上表示，利率市场化是个系统工程，下一步还将随着国际国内变化，稳妥有序推进。自律机制是利率市场化改革重要的依托机制。

银监会有关负责人称，在目前利率市场化不断推进的过程中，按照国际经验，短期内利率中枢会有一个上升的趋势，所以当前中国的商业银行局部一些筹资成本的变化，可能跟此密不可分的。

该负责人表示，从商业银行角度来讲，筹资成本过高是一把双刃剑，筹资成本过高意味着风险比较高，从商业银行经营角度是要防范的。”怎样保持合适、适度的成本，企业可承受、银行可接受是一个比较理想的目标。“

“贷款利率上升的空间应该不是很大，这是我们一个基本的判断。”上述银监会有关负责人称。

国务院此前发布的指导意见称，要进一步丰富银行业融资渠道，加强银行同业批发性融资管理，提高银行融资多元化程度和资金来源稳定性。充分发挥金融机构利率定价自律机制作用，促进金融机构增强财务硬约束，提高自主定价能力。综合考虑中国宏微观经济金融形势，完善市场利率形成和传导机制。

张翠微表示，中国央行一直在稳步推进同业存单的发行。今年前7个月，已有31家金融机构在银行间市场发行同业存单，发行累计142支，累计金额1,846亿元人民币；二级市场交易量达到1,160亿元。而如果将8月初加上，同业存单发行量接近2,000亿元。

针对如何落实解决融资贵、融资难的问题，中国证监会有关负责人亦表示，考虑在创业板建立单独层次，支持尚未盈利的互联网和高新技术企业在新三板挂牌一年以后，到创业板上市。对于新三板，目前也在考虑丰富做市商、协议转让等交易方式来活跃交易，丰富融资工具，完善小额、便捷、灵活、多元的投融资机制。

此外，考虑全面建立、健全债券私募发行的相关制度，比如容许新三板挂牌公司发行中小企业私募债，推出并购重组债券、市政公司债券、可交换债券等创新品种。

国务院办公厅周四发布的文件称，中国经济仍存在不稳定因素，下行压力依然较大，结构调整处于爬坡时期，解决好企业特别是小微企业融资成本高问题具有重要意义。（完）