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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 18:56 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水升至逾一周高点

路透新加坡8月15日 - 亚洲380-cst燃料油升水周五升至逾一周高点，在供给减少之际需求保持稳健。

路透数据显示，380-cst燃料油现货较新加坡报价每吨升水上扬0.42美元，来到每吨3.42美元。

燃料油需求强劲，是因为重质馏分油统售价格下滑，提高船东的购买力。

路透数据显示，码头交货船用重油价格BK380-B-SIN在8月15日当周的均价为每吨593.83美元，一周前则为599.79美元。

来自西方供应也一直不兴，较去年月均量少了超过50万吨。

一名新加坡交易商表示，“9月套利供给料跟8月差不多，可能会多一些。”

现货市场方面，有三笔380-cst燃料油交易，买家皆为兴隆。

摩科瑞出售两批2万吨船货给兴隆，每吨583美元，交运日期皆为9月9-13日。

BP出售一批2万吨船货给兴隆，9月9-13日交运，每吨583美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
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