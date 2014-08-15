国际油市：亚洲380-cst燃料油升水升至逾一周高点

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透新加坡8月15日 - 亚洲380-cst燃料油升水周五升至逾一周高点，在供给减少之际需求保持稳健。
路透数据显示，380-cst燃料油现货较新加坡报价每吨升水上扬0.42美元，来到每吨3.42美元。
燃料油需求强劲，是因为重质馏分油统售价格下滑，提高船东的购买力。
路透数据显示，码头交货船用重油价格BK380-B-SIN在8月15日当周的均价为每吨593.83美元，一周前则为599.79美元。
来自西方供应也一直不兴，较去年月均量少了超过50万吨。
一名新加坡交易商表示，“9月套利供给料跟8月差不多，可能会多一些。”
现货市场方面，有三笔380-cst燃料油交易，买家皆为兴隆。
摩科瑞出售两批2万吨船货给兴隆，每吨583美元，交运日期皆为9月9-13日。
BP出售一批2万吨船货给兴隆，9月9-13日交运，每吨583美元。(完) (编译 张明钧; 审校 龚芳)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。