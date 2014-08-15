国际油市：柴油裂解价差下跌，因中国和泰国供应增加

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透新加坡8月15日 - 亚洲柴油价差周五下跌，交易商表示，因泰国涌现现货供应，且中国出口柴油持续大量流入市场。
路透数据显示，9月柴油相对迪拜原油的裂解价差下跌0.22美元至每桶15.20美元。
交易商表示，泰国PTT供应9月装运的柴油船货，稍早Thai Oil出口同月装运的船货。
Wepec可能出售4万吨9月装运柴油给中化，价格为每桶较新加坡报价贴水约1.40美元。
交易商并表示，该公司在离开现货市场很长一段时间后，自2月以来每月约出口1-2艘的船货。
中国炼油厂一直出口大量的柴油，因经济放缓下内需仍旧低迷。
交易商表示，台湾台塑石化取消求售9月19-23日装运的72万桶500ppm含硫柴油，可能是因为出价太低。
新加坡现货市场方面，有两笔柴油交易，未有航煤交易。
壳牌向BP卖出17万桶含硫10ppm柴油，9月1-5日装运，每桶较新加坡报价升水1.10美元。
维多向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，9月1日至9月5日自波斯湾装运，每桶较中东9月1日至9月5日平均报价升水1.95美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。