国际油市：柴油裂解价差下跌，因中国和泰国供应增加

路透新加坡8月15日 - 亚洲柴油价差周五下跌，交易商表示，因泰国涌现现货供应，且中国出口柴油持续大量流入市场。

路透数据显示，9月柴油相对迪拜原油的裂解价差下跌0.22美元至每桶15.20美元。

交易商表示，泰国PTT供应9月装运的柴油船货，稍早Thai Oil出口同月装运的船货。

Wepec可能出售4万吨9月装运柴油给中化，价格为每桶较新加坡报价贴水约1.40美元。

交易商并表示，该公司在离开现货市场很长一段时间后，自2月以来每月约出口1-2艘的船货。

中国炼油厂一直出口大量的柴油，因经济放缓下内需仍旧低迷。

交易商表示，台湾台塑石化取消求售9月19-23日装运的72万桶500ppm含硫柴油，可能是因为出价太低。

新加坡现货市场方面，有两笔柴油交易，未有航煤交易。

壳牌向BP卖出17万桶含硫10ppm柴油，9月1-5日装运，每桶较新加坡报价升水1.10美元。

维多向BP买进15万桶含硫500ppm柴油，9月1日至9月5日自波斯湾装运，每桶较中东9月1日至9月5日平均报价升水1.95美元。(完)

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