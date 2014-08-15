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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 19:24 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年低位，并创一年半来单周最大跌幅

路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五暴跌至近五年低位，创2013年3月以来单周最大跌幅，因马币(林吉特)大涨，且食品及燃料需求存有疑虑。

指标10月棕榈油合约 尾盘跌至2,085马币，追平2009年10月9日低位；今日终场则收低1.8%，成为2,094马币。

市场人士指出，需求不振的疑虑，加上中国政府的箝制措施令中国商品市场承压，均打压棕榈油价格。

大连商品交易所交投最热络的1月豆油期货 在亚洲尾盘挫跌2.0%，改写合约低位6,028元人民币。美国12月豆油期货 则下滑0.5%。

棕榈油价格本周下跌6.2%，创下2013年3月以来单周最大跌幅，受大豆供给料将充沛的预期所拖累。

“王米及大豆产量创纪录高位，再加上当地棕榈油产量料将缔造高位，均抑制行情的反弹，”一名交易商指出。

今日总成交量43,566口，高于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，稍早技术面显示马来西亚棕榈油可能已在每吨2,124马币寻获支撑，可能在该水准附近盘旋，或是反弹至2,172马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
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