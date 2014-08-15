马来西亚期市：棕榈油期货跌至近五年低位，并创一年半来单周最大跌幅

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚棕榈油期货周五暴跌至近五年低位，创2013年3月以来单周最大跌幅，因马币(林吉特)大涨，且食品及燃料需求存有疑虑。
指标10月棕榈油合约 尾盘跌至2,085马币，追平2009年10月9日低位；今日终场则收低1.8%，成为2,094马币。
市场人士指出，需求不振的疑虑，加上中国政府的箝制措施令中国商品市场承压，均打压棕榈油价格。
大连商品交易所交投最热络的1月豆油期货 在亚洲尾盘挫跌2.0%，改写合约低位6,028元人民币。美国12月豆油期货 则下滑0.5%。
棕榈油价格本周下跌6.2%，创下2013年3月以来单周最大跌幅，受大豆供给料将充沛的预期所拖累。
“王米及大豆产量创纪录高位，再加上当地棕榈油产量料将缔造高位，均抑制行情的反弹，”一名交易商指出。
今日总成交量43,566口，高于35,000口的均值。
根据路透市场分析师王涛，稍早技术面显示马来西亚棕榈油可能已在每吨2,124马币寻获支撑，可能在该水准附近盘旋，或是反弹至2,172马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。