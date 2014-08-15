国际油市：亚洲石脑油裂解价差自五个月低点回升，受台湾买需支撑

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透新加坡8月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周五自五个月低点回升，来到每吨125.73美元，因台湾意外出现需求，令市场获得一些提振。
供给仍旧相当充裕，虽然当前裂解价差上升，但仍较今年前七个月平均价格下滑10.6%，因西方国家汽油需求旺季告终，预料欧洲及美国将有大量供应自下月起流入亚洲。
台湾台塑集团标购9月下半月石脑油，出乎交易商的意外；交易商表示，该公司将自8月16日起关闭三座裂解厂中规模最大的一座，进行45天的维修，而这将导致需求大减。
一名新加坡交易商表示，“这笔标购出乎意料。台塑集团可能还在协商当中。市场上有许多急迫的卖家。”
台塑出手买进船货的原因不明。交易商称这有可能是因为目前处于折价，使其于现在买进有利可图。
这有可能是因为台塑打算在9月降低日产54万桶麦寮炼厂利用率，藉以管控一汽油生产设备的给料，而该设备将关闭1-2周进行维修。
新加坡现货市场方面，维多出售一笔92辛烷值汽油给壳牌，9月5-9日装运，每桶106.90美元，但另一方面又从壳牌买进95辛烷值汽油，9月10-14日装运，每桶108.40美元。
维多亦从中国石油买进一笔92辛烷值船货，9月4-8日装运，每桶106.70美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 龚芳)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。