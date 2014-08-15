国际油市：亚洲石脑油裂解价差自五个月低点回升，受台湾买需支撑

路透新加坡8月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周五自五个月低点回升，来到每吨125.73美元，因台湾意外出现需求，令市场获得一些提振。

供给仍旧相当充裕，虽然当前裂解价差上升，但仍较今年前七个月平均价格下滑10.6%，因西方国家汽油需求旺季告终，预料欧洲及美国将有大量供应自下月起流入亚洲。

台湾台塑集团标购9月下半月石脑油，出乎交易商的意外；交易商表示，该公司将自8月16日起关闭三座裂解厂中规模最大的一座，进行45天的维修，而这将导致需求大减。

一名新加坡交易商表示，“这笔标购出乎意料。台塑集团可能还在协商当中。市场上有许多急迫的卖家。”

台塑出手买进船货的原因不明。交易商称这有可能是因为目前处于折价，使其于现在买进有利可图。

这有可能是因为台塑打算在9月降低日产54万桶麦寮炼厂利用率，藉以管控一汽油生产设备的给料，而该设备将关闭1-2周进行维修。

新加坡现货市场方面，维多出售一笔92辛烷值汽油给壳牌，9月5-9日装运，每桶106.90美元，但另一方面又从壳牌买进95辛烷值汽油，9月10-14日装运，每桶108.40美元。

维多亦从中国石油买进一笔92辛烷值船货，9月4-8日装运，每桶106.70美元。(完)

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