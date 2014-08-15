版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 21:32 BJT

美国热股：京东盘初股价重挫逾5%，第二季净损扩大

路透8月15日 - 中国第二大电子商务企业京东 表示，第二季净损扩大至5.825亿元人民币，上年同期为亏损2,830万元。

京东盘初股价重挫逾5%至28.28美元，周四收报30.01美元。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐