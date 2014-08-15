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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 21:32 BJT

美国热股：新浪盘初股价劲升逾4%，季度营收和获利增幅均超预期

路透8月15日 - 中国互联网企业新浪 公布营收和获利增幅均超预期，受益于微博 的强劲表现及广告营收跳增29%。

新浪盘初股价劲升逾4%，至49.82美元，周四收报47.82美元；微博盘初大跌逾4%，报20.44美元，周四收报21.46美元。(完) 　　
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