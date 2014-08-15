美国热股：应用材料盘初股价涨逾6%，第三季获利优于预期

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透8月15日 - 美国芯片设备生产企业--应用材料 公布会计年度第三季获利优于预期，因代工商在生产智能手机和记忆体芯片所需的技术方面支出更多。
应用材料还预计第四财季经调整后的获利基本上高于分析师平均预估。
应用材料盘初股价涨逾6%至22.45美元，周四收报21.15美元。(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。