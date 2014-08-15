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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 21:31 BJT

美国热股：应用材料盘初股价涨逾6%，第三季获利优于预期

路透8月15日 - 美国芯片设备生产企业--应用材料 公布会计年度第三季获利优于预期，因代工商在生产智能手机和记忆体芯片所需的技术方面支出更多。

应用材料还预计第四财季经调整后的获利基本上高于分析师平均预估。

应用材料盘初股价涨逾6%至22.45美元，周四收报21.15美元。(完) 　　
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