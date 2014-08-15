东南亚股市：菲律宾股市因获利了结而回落，泰股反弹

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透河内8月15日 - 东南亚股市周五涨跌互见，菲律宾股市自上日创下的14个月收盘高位回落；泰国股市反弹，受惠于该国大型建设公司的良好业绩。
菲律宾股市 下跌0.74%，在一些大型企业公布令人失望的财报后，投资者获利了结。
LT集团 挫跌3.26%，此前公布上半年净利21.6亿披索，不及上年同期的三分之一。
泰国SET指数 反弹收升0.3%，Land and Houses Pcl 劲升8.72%，至一个月最高水准，带领大盘走升。
新加坡股市亦上涨，地产公司Hongkong Land 大涨3.35%，Jardine Matheson Holdings 则涨2.83%。
其他市场在窄幅区间交投，马来西亚股市 小升0.15%；印尼股市 延续周四的跌势，下跌0.13%，因该国第二季经常帐出现赤字。
越南股市 小跌0.17%，该国市值最大的公司PetroVietNam Gas 第二季净利大幅增加11%，大盘因此免于大跌。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.35 0.89 +0.20 +14.41 388.37
新加坡 3314.77 19.94 +0.61 +4.65 3167.43
马来西亚 1864.31 2.73 +0.15 -0.14 1866.96
泰国 1546.62 4.65 +0.30 +19.09 1298.71
印尼 5148.96 -6.59 -0.13 +20.47 4274.18
菲律宾 7008.51 -52.49 -0.74 +18.99 5889.83
越南 604.24 -1.01 -0.17 +19.74 504.63
(完)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。