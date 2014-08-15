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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 20:25 BJT

东南亚股市：菲律宾股市因获利了结而回落，泰股反弹

路透河内8月15日 - 东南亚股市周五涨跌互见，菲律宾股市自上日创下的14个月收盘高位回落；泰国股市反弹，受惠于该国大型建设公司的良好业绩。

菲律宾股市 下跌0.74%，在一些大型企业公布令人失望的财报后，投资者获利了结。

LT集团 挫跌3.26%，此前公布上半年净利21.6亿披索，不及上年同期的三分之一。

泰国SET指数 反弹收升0.3%，Land and Houses Pcl 劲升8.72%，至一个月最高水准，带领大盘走升。

新加坡股市亦上涨，地产公司Hongkong Land 大涨3.35%，Jardine Matheson Holdings 则涨2.83%。

其他市场在窄幅区间交投，马来西亚股市 小升0.15%；印尼股市 延续周四的跌势，下跌0.13%，因该国第二季经常帐出现赤字。

越南股市 小跌0.17%，该国市值最大的公司PetroVietNam Gas 第二季净利大幅增加11%，大盘因此免于大跌。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 444.35 0.89 +0.20 +14.41 388.37

新加坡 3314.77 19.94 +0.61 +4.65 3167.43

马来西亚 1864.31 2.73 +0.15 -0.14 1866.96

泰国 1546.62 4.65 +0.30 +19.09 1298.71

印尼 5148.96 -6.59 -0.13 +20.47 4274.18

菲律宾 7008.51 -52.49 -0.74 +18.99 5889.83

越南 604.24 -1.01 -0.17 +19.74 504.63

(完)

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