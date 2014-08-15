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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 21:28 BJT

东欧情势：芬兰总统称对于俄罗斯人道援助物资输送已有协议

路透俄罗斯8月15日 - 俄罗斯总统普京称，他与芬兰总统对于东乌克兰的战斗及人道灾难“表达严重关切”

普京并称，他与芬兰总统将会尽全力终结东乌克兰的军事冲突，建立基辅与叛军间的对话。

芬兰总统称，俄罗斯、乌克兰及红十字会对于俄罗斯人道援助物资输送已有协议；对人道协助协议为停火铺路抱持希望。

　　其并称，为了要促成停火，不应通过俄罗斯-乌克兰边境向叛军输送军备。(完)
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