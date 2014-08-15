东欧情势：芬兰总统称对于俄罗斯人道援助物资输送已有协议

国际油市：石油供应因贸易商销售离岸库存而增加--沙特能源大臣法力赫
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。
路透俄罗斯8月15日 - 俄罗斯总统普京称，他与芬兰总统对于东乌克兰的战斗及人道灾难“表达严重关切”
普京并称，他与芬兰总统将会尽全力终结东乌克兰的军事冲突，建立基辅与叛军间的对话。
芬兰总统称，俄罗斯、乌克兰及红十字会对于俄罗斯人道援助物资输送已有协议；对人道协助协议为停火铺路抱持希望。
其并称，为了要促成停火，不应通过俄罗斯-乌克兰边境向叛军输送军备。(完)
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。
路透墨尔本4月20日 - 伦敦期铜周四上涨，但并未远离年内低点。中国3月精炼铜产出大幅攀升，突显出这个全球最大铜消费国的库存充裕。
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