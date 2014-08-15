版本:
中国
市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 21:39 BJT

美国股市：开盘小涨，料连续第二周收高

路透纽约8月15日 - 美国股市周五开盘小涨，主要股指料连续第二周收高，交易商押注乌克兰或伊拉克的紧张情势不会立即升高。

道琼工业指数 涨31.14点，或0.19%，至16,744.72点。标准普尔500指数 涨4.81点，或0.25%，至1,959.99点。Nasdaq指数 涨26.83点，或0.6%，至4,479.83点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐