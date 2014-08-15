英国金融市场：英镑连跌第六周，因市场推迟升息预期

* 英镑可能录得五年来最长跌势

* 英镑仍受卡尼调整升息言论所影响

* 关注下周英国央行会议记录，从中寻找决策者意见分歧的线索

路透伦敦8月15日 - 英镑兑美元周五势将连续第六周下跌，投资者对英国央行近期升息的可能性产生疑虑，使英镑可能创下五年来最长跌势。

过去两日下跌多达1%后，英镑兑美元在欧洲早盘站稳脚跟，受到部分证实英国第二季经济表现强劲的数据的微弱支撑，短暂升穿1.67美元。

但英镑涨势短暂，日内稍后跌向周四所及的四个月低位1.6657美元。最新持平在1.6685美元。

美国数据显示7月工业生产升幅大于预期，制造业产出升幅为2月来最大，为美国经济复苏增强提供新的证明。

从年初至7月初，英镑是表现最好的主要货币，受对英国央行可能早至今年11月升息的预期推动。

但周三英国央行总裁卡尼发表的对经济前景的看法和最新的英国央行通胀报告为这一市场预期浇冷水，促使市场将升息时机预期推迟至明年第一季。

周五公布的官方数据显示，英国经济在2014年第二季维持强劲增长，较上年同期增幅上修至3.2%，创逾六年来最佳表现。

不过，这未能缓解经济增长是否会给薪资和通胀带来上行压力的疑虑。

尽管周四数据显示欧元区最大经济体德国第二季经济萎缩，逊于市场预期，但欧元兑英镑 上涨0.1%，报0.80195英镑，仍留守在远高于0.80英镑的水平。

交易商表示，周三英国央行将公布的最新政策会议记录，可能对英镑表现很重要。

“对于那些考虑重新入市的英镑空头，目前英镑兑欧元的水平很有吸引力的，尤其是在下周英国央行会议记录公布前，会议记录可能显示有一名货币政策委员持异议。”

在英债市场，英债价格温和上涨，两年期英债可望录去年6月底来最大周度升幅。

在1324 GMT，两年期英债收益率 下跌2.5个基点，报0.69%，长期英债收益率也下滑。

10年期英债/德债收益率差收窄约2个基点，至139.5个基点，距离周四触及的本周低位139.1个基点不远。(完)

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