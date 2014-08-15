东欧情势：俄罗斯称乌克兰军队试图干扰俄对东乌克兰东部的人道救援

国际油市：石油供应因贸易商销售离岸库存而增加--沙特能源大臣法力赫
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。
路透莫斯科8月15日 - 俄罗斯周五指责乌克兰试图干扰俄罗斯在乌克兰东部的人道主义救援工作，且呼吁该地区停火，以便救援物资的交割。
俄罗斯外长在一份声明中称，“我们注意到，乌克兰军队的军事行动显着增加，目的显然是阻止运载人道主义救援物品的俄罗斯车队越过俄乌边境，进入乌克兰境内后通行的道路，俄乌两国已就救援车队通行的路径达成了一致，”俄罗斯外长在声明中说。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。
路透墨尔本4月20日 - 伦敦期铜周四上涨，但并未远离年内低点。中国3月精炼铜产出大幅攀升，突显出这个全球最大铜消费国的库存充裕。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选