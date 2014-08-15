东欧情势：俄罗斯称乌克兰军队试图干扰俄对东乌克兰东部的人道救援

路透莫斯科8月15日 - 俄罗斯周五指责乌克兰试图干扰俄罗斯在乌克兰东部的人道主义救援工作，且呼吁该地区停火，以便救援物资的交割。

俄罗斯外长在一份声明中称，“我们注意到，乌克兰军队的军事行动显着增加，目的显然是阻止运载人道主义救援物品的俄罗斯车队越过俄乌边境，进入乌克兰境内后通行的道路，俄乌两国已就救援车队通行的路径达成了一致，”俄罗斯外长在声明中说。(完)