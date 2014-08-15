南非汇市：兰特兑美元结束五日连涨下跌，静待南非通胀报告

日本企业：三井生命保险计划本财年将部分美元计价债券转为欧元债券
路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。
路透约翰内斯堡8月15日 - 南非兰特兑美元周五下跌，之前的五日连涨令兰特伸手可及10.5关口，此为上月底来首见水平。
1525 GMT，兰特兑美元 回吐之前两日录得的大部份升幅，下滑0.54%，至10.6045，上日纽约市场收报10.5480。
市场观察者预期，在下周三南非消费者物价数据公布前，兰特将留守在近期狭窄区间内。(完)
路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。
0628 GMT * 欧元兑美元在亚洲时段交投于1.0709-29区间，此前在美国时段交投于1.0700-30 * 欧元仍吸引大量买盘，尽管法国总统大选第一轮投票选情胶着 * 欧元兑美元受到美债较德债利差缩窄的支撑 * 对美联储收紧政策的押注下降：http://reut.rs/2pz9Wpe * 欧元兑美元目前比2017年交投区间中点高出60个点子，呈中性格局 (编译 王琛；审校 艾茂林)
路透上海4月20日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(24日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期、第四期 和第六期 的增 发债，票面利率3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过20亿 、15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月24日下午14:00-15:00 招标方式