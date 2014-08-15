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债券 | 2014年 8月 15日 星期五 23:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元结束五日连涨下跌，静待南非通胀报告

路透约翰内斯堡8月15日 - 南非兰特兑美元周五下跌，之前的五日连涨令兰特伸手可及10.5关口，此为上月底来首见水平。

1525 GMT，兰特兑美元 回吐之前两日录得的大部份升幅，下滑0.54%，至10.6045，上日纽约市场收报10.5480。

市场观察者预期，在下周三南非消费者物价数据公布前，兰特将留守在近期狭窄区间内。(完)
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