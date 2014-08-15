欧洲股市：受德国股市拖累走低，因乌克兰紧张局势升级

* FTSEurofirst 300指数跌0.5%

* 在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌欧洲股市

路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周五扭转早盘涨势收低，在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌，因有消息称，乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队。

据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。 如果这一消息得到证实，则表明乌俄冲突急剧恶化。

欧洲股市在周五大部份时间受到支持，因美国和欧元区经济数据疲弱，促使市场预期超宽松政策将继续推行。

但俄乌冲突消息拖累FTSEurofirst 300指数 在早盘上涨约1%后逆转走势，收盘下跌0.5%，至1,323.10点。德国DAX指数下挫1.44%，报9,092.60点。该指数的多数成份股企业严重依赖俄罗斯能源供应。

矿业股小升，受助于全球最大矿商必和必拓周五宣布，该公司倾向剥离不希望持有的铝、锰和镍等资产。 必和必拓股价上扬1.2%。

同业力拓 攀升0.9%。