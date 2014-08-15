欧洲股市：受德国股市拖累走低，因乌克兰紧张局势升级

欧洲股市：受银行股跌势拖累小幅收低，本周小跌
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
* FTSEurofirst 300指数跌0.5%
* 在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌欧洲股市
路透伦敦8月15日 - 欧洲股市周五扭转早盘涨势收低，在俄罗斯有敞口的德国DAX指数领跌，因有消息称，乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队。
据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。 如果这一消息得到证实，则表明乌俄冲突急剧恶化。
欧洲股市在周五大部份时间受到支持，因美国和欧元区经济数据疲弱，促使市场预期超宽松政策将继续推行。
但俄乌冲突消息拖累FTSEurofirst 300指数 在早盘上涨约1%后逆转走势，收盘下跌0.5%，至1,323.10点。德国DAX指数下挫1.44%，报9,092.60点。该指数的多数成份股企业严重依赖俄罗斯能源供应。
矿业股小升，受助于全球最大矿商必和必拓周五宣布，该公司倾向剥离不希望持有的铝、锰和镍等资产。 必和必拓股价上扬1.2%。
同业力拓 攀升0.9%。
法股CAC指数 下跌0.74%，收报4,174.36点，英国富时100指数 收高0.06%，收报6,689.08点。(完)
路透伦敦4月13日 - 欧洲股市周四收低，银行股领跌。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，本周跌0.2%，结束之前两周连升的势头。
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。