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债券 | 2014年 8月 16日 星期六 02:16 BJT

欧元债市：德债收益率触及1%以下的纪录新低，因乌克兰危机带动避险需求

路透伦敦8月15日 - 德债收益率周五创下纪录新低，因乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队的消息进一步提振德债。之前，有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期已扶助推高德债。

据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。

消息提振对高评级德债、美债和英债等避险资产的需求。诸如股市等较高风险资产缩减升幅。

10年期德债收益率 下跌5.6个基点，至纪录新低0.958%，本周收益率百分比跌幅为截至2013年9月27日该周来最大。

德债收益率在周四首次跌至1%以下，因欧元区第二季经济增长停滞，尽管西方与俄罗斯之间相互制裁的行动尚未对欧元区经济造成冲击。

许多市场人士预计，如果周末乌克兰冲突升级，且欧元区经济前景令对欧洲央行进一步放宽政策的预期增强，德债收益率未来几日将保持目前的低位，甚至会进一步下降。

较低评级的意大利 和西班牙公债收益率也分别触及纪录低位2.579%和2.272%，因市场认为欧洲央行最终将不得不采取资产购买行动。(完)

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(编译 利棣儿；审校 母红)
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