欧元债市：德债收益率触及1%以下的纪录新低，因乌克兰危机带动避险需求

日本企业：三井生命保险计划本财年将部分美元计价债券转为欧元债券
路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。
路透伦敦8月15日 - 德债收益率周五创下纪录新低，因乌克兰军队袭击俄罗斯装甲车队的消息进一步提振德债。之前，有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期已扶助推高德债。
据乌克兰总统网站的信息，总统波罗申科周五告诉英国首相卡梅伦，乌炮兵在夜间摧毁了“大”部分越过边境的俄罗斯装甲车队。
消息提振对高评级德债、美债和英债等避险资产的需求。诸如股市等较高风险资产缩减升幅。
10年期德债收益率 下跌5.6个基点，至纪录新低0.958%，本周收益率百分比跌幅为截至2013年9月27日该周来最大。
德债收益率在周四首次跌至1%以下，因欧元区第二季经济增长停滞，尽管西方与俄罗斯之间相互制裁的行动尚未对欧元区经济造成冲击。
许多市场人士预计，如果周末乌克兰冲突升级，且欧元区经济前景令对欧洲央行进一步放宽政策的预期增强，德债收益率未来几日将保持目前的低位，甚至会进一步下降。
较低评级的意大利 和西班牙公债收益率也分别触及纪录低位2.579%和2.272%，因市场认为欧洲央行最终将不得不采取资产购买行动。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。
0628 GMT * 欧元兑美元在亚洲时段交投于1.0709-29区间，此前在美国时段交投于1.0700-30 * 欧元仍吸引大量买盘，尽管法国总统大选第一轮投票选情胶着 * 欧元兑美元受到美债较德债利差缩窄的支撑 * 对美联储收紧政策的押注下降：http://reut.rs/2pz9Wpe * 欧元兑美元目前比2017年交投区间中点高出60个点子，呈中性格局 (编译 王琛；审校 艾茂林)
路透上海4月20日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(24日)招标发行三期固息 债。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期、第四期 和第六期 的增 发债，票面利率3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三和七年债各可追加不超过20亿 、15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间 4月24日下午14:00-15:00 招标方式