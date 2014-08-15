纽约期市：ICE原糖期货从六个月低位回升，伦敦可可触及三年高位

路透纽约/伦敦8月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四小幅收高，因少量的回补空头，但本周连跌第三周，而伦敦可可升至三年高位，因需求强劲。

ICE阿拉比卡咖啡期货上涨，交易商将焦点放在巴西干旱对作物的损害程度上。

所有软商品成交清淡。

ICE-10月原糖期货 收高0.01美分，或0.06%，收报每磅15.92美分，此前下滑至15.82美分，为近月合约自2月18日来最低。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收高0.30美元，或0.07%，收报每吨430.90美元。

LIFFE-12月可可期货 收高10英镑，或0.5%，收报每吨2,040英镑，接近日内高位和合约高位2,043英镑，此为次月合约自2011年7月来最高。本周连涨第四周。

ICE-12月可可期货 收高8美元，或0.2%，报每吨3,243美元，略低于周四触及的三年高位3,248美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高4.70美分，或2.5%，报每磅1.9315美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 涨6美元，或0.3%，收报每吨1,962美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)