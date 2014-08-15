芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月大豆上涨而远月大豆下跌

日本企业：三井生命保险计划本财年将部分美元计价债券转为欧元债券

路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。