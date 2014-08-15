芝加哥期市：CBOT大豆期货涨跌互见，近月大豆上涨而远月大豆下跌

路透芝加哥8月15日 - 美国大豆期货周五涨跌互见，交易商说，近月大豆上涨，因供应紧张，远月大豆下跌，因预期大豆丰收，将可很快补充全国的库存。
本周，9月大豆期货 下跌1.1%，新作11月大豆 下滑3.1%。
豆粕上涨，因需求强劲，特别是出口商的需求殷切，令供应减少。
豆油下跌，因供应充足，压榨商近几周加快压榨速度，以满足豆粕需求，令豆油供应过剩。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五称，7月大豆压榨量意外上升。NOPA在月度报告中表示，豆粕出口也增加。
9月大豆期货合约 收升4-1/4美分，报每蒲式耳11.02-1/2美元。
9月豆粕合约 收高5.9美元，报每短吨388.3美元。9月豆油合约 跌0.64美分，报32.87美分。
今日CBOT大豆预估成交量为135,198口，豆粕为86,937口，豆油为103,536口。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)